Во Львове мужчина бросился под колеса скоростного поезда
Пострадавший выжил, но медики диагностировали у него "травматическую ампутацию левой голени"
Во Львове 53-летний мужчина бросился под скоростной поезд "Хюндай", сообщением Львов-Дарница.
"В полицию поступило сообщение от дежурного железной дороги, что поезд "Хюндай" совершил наезд на мужчину", – сообщает львовская полиция.
Пострадавшего львовянина госпитализировали с диагнозом "травматическая ампутация левой голени".
По предварительной информации, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.
По данному факту проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что во Львовской области электропоезд "Хюндай" смертельно травмировал 48-летнюю женщину - жительницу Бродивского района.
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