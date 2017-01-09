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Во Львове мужчина бросился под колеса скоростного поезда http://www.segodnya.ua/img/article/7865/26_main.1483961038.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/26_tn.1483961038.jpg Запад Пострадавший выжил, но медики диагностировали у него "травматическую  ампутацию левой голени"  

Во Львове мужчина бросился под колеса скоростного поезда

Сегодня, 13:20

Пострадавший выжил, но медики диагностировали у него "травматическую  ампутацию левой голени"  

Мужчина бросился под &quot;Хюндай&quot;. Фото: zn.ua
Мужчина бросился под "Хюндай". Фото: zn.ua

Во Львове 53-летний мужчина бросился под скоростной поезд "Хюндай", сообщением Львов-Дарница.

"В полицию поступило сообщение от дежурного железной дороги, что поезд "Хюндай" совершил наезд на мужчину", – сообщает львовская полиция.

Пострадавшего львовянина госпитализировали с диагнозом "травматическая ампутация левой голени".

По предварительной информации, мужчина  пытался покончить жизнь самоубийством.

По данному факту проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что во Львовской области электропоезд "Хюндай" смертельно травмировал 48-летнюю женщину -  жительницу Бродивского района.
поезд, Львов, медики, полиция, мужчина

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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