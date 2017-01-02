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Во Львове мужчина с ножами устроил погром в супермаркетах http://www.segodnya.ua/img/article/7852/27_main.1483369973.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/27_tn.1483369973.jpg Запад Неадекватного мужчину забрали в психиатрическую больницу

Во Львове мужчина с ножами устроил погром в супермаркетах

Сегодня, 17:09

Неадекватного мужчину забрали в психиатрическую больницу

На месте инцидента
На месте инцидента

Сегодня, 2 января, мужчина устроил переполох в двух супермаркетах Львова. Он угрожал окружающим ножом, кричал и разбил несколько витрин.

Об этом сообщает патрульная полиция Львова.

Когда патрульные приехали на место происшествия – мужчина скрылся.

Инспекторы обследовали территорию и обнаружили нарушителя в еще одном супермаркете неподалеку. К этому времени он разбил несколько стеклянных витрин.

Патрульные задержали хулигана, при нем находилось два кухонных ножа. Задержанный вел себя неадекватно, поэтому на место происшествия, кроме следователей, вызвали медиков из психиатрической больницы.

Следователи квалифицировали дело по ст. 296 УКУ (Хулиганство). Медики забрали мужчину в психиатрическую больницу.
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Источник:

"Сегодня"

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