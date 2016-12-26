Во Львове мужчина похитил собственного ребенка
"Киднепер" вместе с 4-месячным сыном прятался в отеле, пока их не разыскала полиция
Во Львове мужчина похитил своего ребенка и три часа прятался с ним в гостиннице, пока мать не вызвала полицию.
"Патрульные получили вызов о похищении ребенка на ул. Велычковского. В телефонном разговоре с похитителем инспекторы неоднократно просили его сообщить о местонахождении. После 20 минут разговора патрульные убедили мужчину, что нужно передать ребенка матери для кормления", – сообщает патрульная полиция Львова.
Инспекторы прибыли на место происшествия в один из отелей возле Львова. Как только "киднепер" вышел из номера, его задержали. Мужчина является отцом мальчика, но с матерью в официальном браке не состоит.
Мужчина в момент задержания был сильно пьяным. На место сразу прибыла следственно-оперативная группа.
Напомним, недавно во Львовской области мать, больная шизофренией, выбросила из окна 5-го этажа 9-летнюю девочку и вслед за ней прыгнула сама.
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