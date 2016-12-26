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Во Львове мужчина похитил собственного ребенка http://www.segodnya.ua/img/article/7832/99_main.1482772511.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/99_tn.1482772511.jpg Запад "Киднепер"  вместе с 4-месячным  сыном  прятался в отеле, пока их не разыскала полиция

Во Львове мужчина похитил собственного ребенка

Сегодня, 19:38

"Киднепер"  вместе с 4-месячным  сыном  прятался в отеле, пока их не разыскала полиция

Патрульные спасли младенца. Фото: полиция Львова
Патрульные спасли младенца. Фото: полиция Львова

Во Львове мужчина похитил своего ребенка и три часа прятался с ним в гостиннице, пока мать не вызвала полицию. 

"Патрульные получили вызов о похищении ребенка на ул. Велычковского. В телефонном разговоре с похитителем инспекторы неоднократно просили его сообщить о местонахождении. После 20 минут разговора патрульные убедили мужчину, что нужно  передать ребенка матери для кормления", – сообщает патрульная полиция Львова.12

Инспекторы прибыли на место происшествия в один из отелей возле Львова. Как только "киднепер" вышел из номера, его задержали. Мужчина является отцом мальчика, но с матерью в официальном браке не состоит.

Мужчина в момент  задержания был  сильно пьяным.  На место сразу прибыла следственно-оперативная группа.

Напомним, недавно во Львовской области мать, больная шизофренией, выбросила из окна 5-го этажа 9-летнюю девочку и вслед за ней прыгнула сама.
Львов, ребенок, полиция, задержали, похитил, патрульные

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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