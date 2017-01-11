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Во Львове мужчину без сознания спасли от смерти на морозе (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7873/75_main.1484151408.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/75_tn.1484151408.jpg Запад Медики диагностировали у него ушиб головы и госпитализировали в реанимацию

Во Львове мужчину без сознания спасли от смерти на морозе (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:12

Медики диагностировали у него ушиб головы и госпитализировали в реанимацию


Спасли от смерти. Мужчину, который во Львове оказался на морозе, в больницу доставили полицейские. Патрульные проезжали мимо железнодорожного вокзал, когда увидел толпу и человека на снегу.

После тщетных попыток вызвать "скорую", мужчину полицейские повезли в больницу. Медики диагностировали у него ушиб головы и госпитализировали в реанимацию.

Как оказалось, нетрезвый 50-летний мужчина упал и от удара о бордюр потерял сознание.

"Патрульные особенно в дни низкой температуры оперативно реагируют на такие вызовы, сразу доставляют или в пункты обогрева, или в больницы города Львова, или предоставляют горячий чай, согревают термоодеялом, или завозят в дом, если человек не нуждается в госпитализации, или в пункт обогрева", – сказала Екатерина Рыбий, представитель патрульной полиции Львова.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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