Во Львове на ипподроме сгорел автобус (фото,видео)
По мнению владельца, машину подожгли, бросив в салон неизвестный предмет
Во Львове на местном ипподроме произошел пожар, в результате которого сгорел автобус.
"Спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Стрыйской, 133 в автобусе "Ванхул-Алтан". К ликвидации пожара привлекались 2 единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Пострадавших нет", – сообщают в ГСЧС.
В результате возгорания огонь уничтожил лобовое стекло, салон, пол, потолок и окна автобуса. Пожар ликвидировали через 20 минут после сигнала.
Как сообщают участники Варта-1 в Facebook.com, по информации охранников, автобус загорелся сам. Транспорт стоял на парковке, без водителя и пассажиров. По мнению владельца, его машину подожгли, бросив через окно в салон неизвестное вещество.
Напомним, на днях во Львове, в одном из одноэтажных домов во время пожара погиб 75-летний мужчина.
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