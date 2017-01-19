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Во Львове на ипподроме сгорел автобус (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7898/54_main.1484834592.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/54_tn.1484834592.jpg Запад По мнению владельца, машину подожгли, бросив в салон  неизвестный предмет

Во Львове на ипподроме сгорел автобус (фото,видео)

Сегодня, 16:02

По мнению владельца, машину подожгли, бросив в салон  неизвестный предмет

Во Львове на местном ипподроме произошел пожар, в результате которого сгорел автобус.

"Спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Стрыйской, 133 в автобусе "Ванхул-Алтан". К ликвидации пожара привлекались 2 единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Пострадавших  нет", – сообщают в ГСЧС.

В результате возгорания огонь уничтожил лобовое стекло, салон, пол, потолок и окна автобуса. Пожар ликвидировали через 20 минут после сигнала.

Как сообщают участники Варта-1 в Facebook.com, по информации охранников, автобус загорелся сам. Транспорт стоял на парковке, без водителя и пассажиров. По мнению владельца, его машину подожгли, бросив через окно в салон неизвестное вещество.

Напомним, на днях во Львове, в одном из одноэтажных домов  во время пожара погиб 75-летний мужчина.
автобус, пожар, Львов, ГСЧС

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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