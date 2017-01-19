Во Львове на ипподроме сгорел автобус (фото,видео)

По мнению владельца, машину подожгли, бросив в салон неизвестный предмет

Во Львове на местном ипподроме произошел пожар, в результате которого сгорел автобус.

"Спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Стрыйской, 133 в автобусе "Ванхул-Алтан". К ликвидации пожара привлекались 2 единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Пострадавших нет", – сообщают в ГСЧС.

В результате возгорания огонь уничтожил лобовое стекло, салон, пол, потолок и окна автобуса. Пожар ликвидировали через 20 минут после сигнала.

Как сообщают участники Варта-1 в Facebook.com, по информации охранников, автобус загорелся сам. Транспорт стоял на парковке, без водителя и пассажиров. По мнению владельца, его машину подожгли, бросив через окно в салон неизвестное вещество.

Напомним, на днях во Львове, в одном из одноэтажных домов во время пожара погиб 75-летний мужчина.