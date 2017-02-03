ФОТОФАКТ. Во Львове на улице Бандеры обвалился балкон

Сегодня утром во Львове, на улице Степана Бандеры, 35, в жилом доме "посыпался" балкон. Пострадавших нет. По информации Варта-1, автомобиль, который был припаркован рядом, получил легкие поврежедния.

"На третьем этаже дома оборвался элемент консоли, которая отделилась от металлической конструкции. Она упала на перила балкона второго этажа, в результате чего произошел обвал ", – сообщают местные власти.

Сейчас на месте обвала работают аварийные службы. Место ЧП ограждено.

Напомним, недавно во Львове огромная фура провалилась в канализационный коллектор, а рядом с машиной прорвало канализацию.