Во Львове на взятке в 140 тысяч задержали помощника нардепа (фото)

Во Львове на крупной взятке задержали помощника-консультанта народного депутата. Мужчина требовал 140 тыс. гривен за лоббирование интересов коммерческих структур.

Кроме этого, помощник нардепа обещал бизнесменам за деньги не создавать препятсвий при строительстве многоквартирного жилого дома и не направлять депутатские запросы и обращения в правоохранительные и контролирующие органы.

"Задержали коррупционера оперативники УЗЭ Нацполиции и следователи военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона во время получения им неправомерной выгоды от представителя строительной компании Львова", – сообщает львовская полиция.

Открыто уголовное производство, помощнику-консультанту народного избранника отныне грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно полиция задержала депутата Львовского облсовета от фракции "Самопомич" Андрея Прокопива за получение взятки в сумме 6 тыс. грн.