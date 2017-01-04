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Во Львове на взятке в 140 тысяч задержали помощника нардепа (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/85_main.1483523286.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/85_tn.1483523286.jpg Запад Помощник-консультант требовал деньги  за лоббирование интересов коммерческих структур

Во Львове на взятке в 140 тысяч задержали помощника нардепа (фото)

Сегодня, 11:52

Помощник-консультант требовал деньги  за лоббирование интересов коммерческих структур

Во Львове на крупной взятке задержали помощника-консультанта народного депутата. Мужчина требовал 140 тыс. гривен за лоббирование интересов коммерческих структур.

Кроме этого, помощник нардепа обещал бизнесменам за деньги не создавать препятсвий  при строительстве многоквартирного жилого дома и не направлять депутатские запросы и обращения в правоохранительные и контролирующие органы.

"Задержали коррупционера оперативники УЗЭ Нацполиции и следователи военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона во время получения им неправомерной выгоды от представителя строительной компании Львова", – сообщает львовская полиция.

Открыто уголовное производство, помощнику-консультанту народного избранника отныне грозит до восьми  лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно полиция задержала депутата Львовского облсовета от фракции "Самопомич" Андрея Прокопива за получение взятки в сумме 6 тыс. грн.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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