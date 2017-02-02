Во Львове поймали сообщницу боевиков
Женщина также занималась администрированием антиукраинских сообществ в соцсетях
Во Львове разоблачили женщину-администратора пророссийских сообществ, которые действуют в социальных сетях.
"Женщина создала фейковые аккаунты, а также администрировала группы антиукраинской направленности, где распространялись материалы для дискредитации украинского государства, а также пропагандировалось создание т.н. "Новоросии". Кроме этого, женщина организовывала сбор финансовой помощи боевикам т.н. "ДНР / ЛНР", – сообщают в пресс-службе СБУ.
Также "соучастница сепаратистов" собирала и передавала российским модераторам данные об общественно-политической и социальной ситуации во Львовской области. В добавок она занималась блокировкой проукраинских сообществ и пользователей в российских соцсетях.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли у нее компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Открыто уголовное производство.
Напомним, недавно на Волыни судили 33-летнего мужчину за призывы к сепаратизму.
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