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Во Львове произошло смертельное ДТП (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7872/5_main.1484131579.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/5_tn.1484131579.jpg Запад В результате столкновения Ford Fiesta и BMW 530 погибла женщина, еще двух человек с травмами госпитализировали 

Во Львове произошло смертельное ДТП (видео)

Сегодня, 12:46

В результате столкновения Ford Fiesta и BMW 530 погибла женщина, еще двух человек с травмами госпитализировали 


ДТП во Львове. Видео: ГСЧС

Во Львове произошло смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области, в ночь на 11 января по ул. Мазепы столкнулись легковые автомобили Ford Fiesta и BMW 530. В результате аварии погибла женщина-пассажир Ford Fiesta.

"В результате ДТП погибла пассажир автомобиля, травмированы водитель и пассажир из автомобиля Ford Fiesta, которые госпитализированы в Львовскую коммунальную городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи", – отмечают спасатели.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, за минувшие сутки из-за непогоды на дорогах Украины погибло шесть человек и десятки получили травмы.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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