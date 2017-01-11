Во Львове произошло смертельное ДТП (видео)

В результате столкновения Ford Fiesta и BMW 530 погибла женщина, еще двух человек с травмами госпитализировали

Во Львове произошло смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области, в ночь на 11 января по ул. Мазепы столкнулись легковые автомобили Ford Fiesta и BMW 530. В результате аварии погибла женщина-пассажир Ford Fiesta.

"В результате ДТП погибла пассажир автомобиля, травмированы водитель и пассажир из автомобиля Ford Fiesta, которые госпитализированы в Львовскую коммунальную городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи", – отмечают спасатели.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, за минувшие сутки из-за непогоды на дорогах Украины погибло шесть человек и десятки получили травмы.