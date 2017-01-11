Во Львове произошло смертельное ДТП (видео)
В результате столкновения Ford Fiesta и BMW 530 погибла женщина, еще двух человек с травмами госпитализировали
Во Львове произошло смертельное ДТП.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области, в ночь на 11 января по ул. Мазепы столкнулись легковые автомобили Ford Fiesta и BMW 530. В результате аварии погибла женщина-пассажир Ford Fiesta.
"В результате ДТП погибла пассажир автомобиля, травмированы водитель и пассажир из автомобиля Ford Fiesta, которые госпитализированы в Львовскую коммунальную городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи", – отмечают спасатели.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, за минувшие сутки из-за непогоды на дорогах Украины погибло шесть человек и десятки получили травмы.
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