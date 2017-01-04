Во Львове работник СБУ, применяя насилие, требовал огоромную взятку (фото)

Силовика задержали во время получения части денег, сейчас в его доме идут обыски

Сегодня на взятке попался сотрудник Управления СБУ во Львовской области, который требовал с граждан 6500 долларов США.

"Четвертого января сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона зафиксировали факт вымогательства с применением насилия. При получении части денег в размере 1000 долларов США вымогателя задержали", – сообщает на своей странице в Facebook.com главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Деньги обнаружены и изъяты во время проведения осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся обыски по месту жительства задержанного.

Напомним, вчера во Львове на крупной взятке задержали помощника-консультанта народного депутата. Мужчина требовал 140 тыс. гривен за лоббирование интересов коммерческих структур.