Во Львове работник СБУ, применяя насилие, требовал огоромную взятку (фото)
Силовика задержали во время получения части денег, сейчас в его доме идут обыски
Сегодня на взятке попался сотрудник Управления СБУ во Львовской области, который требовал с граждан 6500 долларов США.
"Четвертого января сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона зафиксировали факт вымогательства с применением насилия. При получении части денег в размере 1000 долларов США вымогателя задержали", – сообщает на своей странице в Facebook.com главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Деньги обнаружены и изъяты во время проведения осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся обыски по месту жительства задержанного.
Напомним, вчера во Львове на крупной взятке задержали помощника-консультанта народного депутата. Мужчина требовал 140 тыс. гривен за лоббирование интересов коммерческих структур.
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