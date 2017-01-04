Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
Во Львове работник СБУ, применяя насилие, требовал огоромную взятку (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7856/10_main.1483547241.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/10_tn.1483547241.jpg Запад Силовика задержали во время получения части денег, сейчас в его доме идут обыски

Во Львове работник СБУ, применяя насилие, требовал огоромную взятку (фото)

Сегодня, 18:28

Силовика задержали во время получения части денег, сейчас в его доме идут обыски

Во Львове работник СБУ, применяя насилие, требовал огоромную взятку (фото)

Сегодня на взятке попался сотрудник Управления СБУ во Львовской области, который требовал с  граждан  6500 долларов США.

"Четвертого января сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона зафиксировали факт вымогательства с применением насилия. При получении части денег в размере 1000 долларов США вымогателя задержали", – сообщает на своей странице в Facebook.com главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Деньги обнаружены и изъяты во время проведения осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся обыски по месту жительства задержанного.

Напомним, вчера во Львове на крупной взятке задержали помощника-консультанта народного депутата. Мужчина требовал 140 тыс. гривен за лоббирование интересов коммерческих структур.
деньги, взятка, сбу, Львов, матиос

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львове работник СБУ, применяя насилие, требовал огоромную взятку (фото)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

На месте пожара. Фото: Варта-1

Во Львове горело одно из зданий СБУ

Сегодня, 17:00

Пожар,  произошедший  ночью на первом этаже 3-этажного здания, потушили в течении часа

Запад

На канатной дороге зависли туристы. Фото: uainfo.org

В Карпатах остановилась канатная дорога: 54 туриста "замерли" в воздухе

Сегодня, 15:37

Заложников ситуации около часа освобождали спасатели, подключив аварийный двигатель  

Запад

Снег на западе Украины: заблокированные дороги и обесточенные села

Сегодня, 14:24

Движение транспорта ограничено во Львовской, Ивано-Франковской  и  Закарпатской областях

Запад

На месте пожара. Фото: ГСЧС

Подробности мощного пожара в здании львовского завода "Электрон": пострадали спасатели

Сегодня, 10:56

В результате пожара уничтожено оборудование, сырье, заготовки и готовая продукция  на площади примерно 2500 кв. м

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.