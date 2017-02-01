Во Львове с ножом напали на полицейского (фото,видео)

Сегодня, 19:29

Правоохранитель, владея приемами рукопашного боя, смог противостоять хулигану


Во время задержания. Фото: lv.npu.gov.ua

Во время задержания. Фото: lv.npu.gov.ua

Во время задержания. Фото: lv.npu.gov.ua

В Львове на работника внутренней безопасности полиции, который возвращался с семьей в выходной день из церкви, напали с ножом.

"На одной из улиц полицейский увидел двух хулиганов навеселе. На его просьбу прекратить противоправные действия, один из парней начал нецензурно ругаться, а другой – бросился с кулаками", – сообщает львовская полиция.

Услышав, что перед ними работник полиции, нападавший начал еще яростнее наносить удары. Как выяснилось потом, этот человек посещал спортивную секцию единоборств. Однако правоохранитель, владея приемами рукопашного боя, смог противостоять нападающему.

Во время схватки один из злоумышленников достал из кармана нож. Только тогда из толпы, собравшейся вокруг поглазеть, на помощь полицейскому бросился бывший военнослужащий.

В это время кто-то уже позвонил на "102". Услышав, что приближается наряд полиции, злоумышленники бросились бежать, выбросив по дороге нож.

Однако прибывшие на подмогу успели их догнать. Во время задержания мужчины продолжали хулиганить и сопротивляться. В наручниках их доставили в отдел полиции, где установили их личности.

Хулиганами  оказались львовяне, 21 и 33 лет, которые ранее привлекались к ответственности, в том числе и за злостное неповиновение правоохранителям. Открыто уголовное производство, теперь злоумышленникам грозит лишение свободы до семи лет. До приговора суда они будут находиться под домашним арестом.

Напомним, недавно в Тернопольской области 27-летний местный житель, находясь в здании полиции, напал на руководителя следствия и обвинил его в непрофессионализме. После этого драчун  избил еще двоих полицейских.
видео, Львов, нож, полиция, избил, военный

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львове с ножом напали на полицейского (фото,видео)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Во Львовской области легковушку разнесло после столкновения с поездом "Хюндай"

Сегодня, 18:15

37-летний водитель  хотел проскочить ж/д переезд  раньше поезда

Запад

Женщина погибла в колодце. Фото: ГСЧС

Во Львовской области женщина погибла, упав в колодец

Сегодня, 17:36

71-летняя пенсионерка, сорвавшись вниз, скончалась  до прибытия  спасателей на место происшествия

Запад

Молодые люди отравились газом. Фото: kherson.life

Во Львовской области во время сна погибла молодая пара

Сегодня, 16:39

18-летняя девушка и  21-летний парень скончались в результате отравления газом

Происшествия и криминал

Стрельба и пятна крови на асфальте: в Николаеве пытались убить предпринимателя

Сегодня, 16:45

У пострадавшего мужчины огнестрельное ранение головы, его доставили в больницу. Нападавшего разыскивают 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования