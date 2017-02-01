Во Львове с ножом напали на полицейского (фото,видео)

В Львове на работника внутренней безопасности полиции, который возвращался с семьей в выходной день из церкви, напали с ножом.

"На одной из улиц полицейский увидел двух хулиганов навеселе. На его просьбу прекратить противоправные действия, один из парней начал нецензурно ругаться, а другой – бросился с кулаками", – сообщает львовская полиция.

Услышав, что перед ними работник полиции, нападавший начал еще яростнее наносить удары. Как выяснилось потом, этот человек посещал спортивную секцию единоборств. Однако правоохранитель, владея приемами рукопашного боя, смог противостоять нападающему.

Во время схватки один из злоумышленников достал из кармана нож. Только тогда из толпы, собравшейся вокруг поглазеть, на помощь полицейскому бросился бывший военнослужащий.

В это время кто-то уже позвонил на "102". Услышав, что приближается наряд полиции, злоумышленники бросились бежать, выбросив по дороге нож.

Однако прибывшие на подмогу успели их догнать. Во время задержания мужчины продолжали хулиганить и сопротивляться. В наручниках их доставили в отдел полиции, где установили их личности.

Хулиганами оказались львовяне, 21 и 33 лет, которые ранее привлекались к ответственности, в том числе и за злостное неповиновение правоохранителям. Открыто уголовное производство, теперь злоумышленникам грозит лишение свободы до семи лет. До приговора суда они будут находиться под домашним арестом.

Напомним, недавно в Тернопольской области 27-летний местный житель, находясь в здании полиции, напал на руководителя следствия и обвинил его в непрофессионализме. После этого драчун избил еще двоих полицейских.