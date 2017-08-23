Во Львове сотрудник СБУ вымогал у бизнесмена доллары и элитный автомобиль
Капитан оценил решение вопроса о закрытии открытого уголовного производства в круглую сумму
Во Львове разоблачили на взятке сотрудника СБУ. Старший оперуполномоченный требовал 10 тыс. долларов и перерегистрацию элитного авто от владельца одного из львовских развлекательных заведений.
В такую сумму капитан оценил решение вопроса о закрытии открытого уголовного производства и обеспечение дальнейшей работы заведения.
"Сотрудники спецслужбы и военной прокуратуры задержали взяточника во время получения денег. Сейчас проходят обыски на местах его работы и проживания", – сообщают в СБУ.
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Открыто уголовное производство. Решается вопрос об избрании капитану меры пресечения.
Напомним, во Львовской области на взятке в служебном кабинете задержали главного врача одного из медицинских учреждений.
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