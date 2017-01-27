Во Львове создали уникальную галерею "живых" копий мировых шедевров (видео)

За процессом создания живых картин наблюдают зрители, параллельно им рассказывают о самой картине и ее создателе

Студент – Ван Гог, врач – Джоконда и библиотекарь в образе Венеры. Во Львове создали уникальную галерею "живых" копий известных полотен.

Чтобы воспроизвести известную картину Пабло Пикассо "Девочка на шаре" – эти двое терпеливо выполняют все установки автора. Они – студент и школьница, настоящие ценители искусства.

"Понять ее. Если ты понимаешь – ты уже видишь, как себя вести. Не знаю, будут ли узнавать, но приятно мне будет – это точно", – говорит Эдгар Могила, участник проекта "Живая картина".

По меньшей мере, полсотни кадров – и копия известного произведения готова. Фотограф Андрей не скрывает – к таким съемкам должен готовиться.

"Приходится изучать и что хотел сказать художник, и смотреть картину, потому что это не процесс фотографии, ты сфотографировал и сделал что-то свое, ты должен передать то, что хотел передать художник", – отметил Андрей Саган, фотограф.

Их студия – это городская библиотека, декорации и костюмы – подручный материал и собственная одежда, а герои – простые львовяне.

Идея "оживить" всемирно известные шедевры пришла в голову библиотекарю Галине Труш. Все для того – говорит женщина – чтобы заинтересовать других, особенно молодежь – искусством. За точной схожестью живых картин с расписными – не гонятся.

"Идея – не в сходстве внешней, нужно было найти человека, который бы передал характер, трагедии, взгляд, эмоции. Знакомить детей таким оригинальным способом с жанрами мирового изобразительного искусства, с художниками, с их творчеством – потому что просто рассказать о картине или художнике – это не очень интересно", – считает Галина Труш, соавтор проекта "Живая картина".

За процессом создания живых картин наблюдают зрители, параллельно им рассказывают о самой картине и ее создателе.

"Книга бывает очень скучная и не хочется читать, смотреть, изучать. Лучше увидеть, а если есть возможность – самому принять участие", – отметила Анастасия Олейник, школьница.

"Если даже они сейчас посмотрели, и их это заинтересует – у них будет стимул посмотреть сами картины", – сказала Елена Сулима, жительница Львова.

Сейчас в активе авторов – около десятка копий известных полотен. В планах – организовать масштабную выставку живых картин.

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