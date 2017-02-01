Во Львове студенческое приключение закончилось для парня реанимацией (видео)
Парень сорвался с 15-метровой высоты, когда пытался забраться в общежитие по простынях
Лез к друзьям в окно – и упал с 15-метровой высоты. Студенческое приключение во Львове довело до реанимации. Парень пытался попасть в общежитие по связанным простыням.
20-летний Тарас учится на пекаря. Этим летом должен закончить колледж. В общежитии парень не живет несколько лет, однако часто приходит в гости к друзьям.
В ту ночь пришел проведать однокурсников. Но дежурная по общежитию Тараса не пустила: мол, после 23:00 – комендантский час. Парень решил пробраться в комнату на четвертом этаже через окно.
"Они спустили ему простыни, которые связали друг с другом и такой ненадежный метод выдержал, но не выдержали руки, не выдержала сила, на которую он надеялся", – рассказала заместитель директора Львовского государственного колледжа пищевой промышленности Наталья Сембай.
Парень сорвался с 15-метровой высоты и упал на лед. Сейчас он – в реанимации. В сознание не приходит.
"У него тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб мозга тяжелой степени, состояние мальчика тяжелое, он в коме, на аппарате искусственного дыхания", – говорит заведующая реанимацией Львовской больницы скорой помощи Зоряна Бида.
Комендант общежития, в котором и произошла трагедия, рассказывает: знает парня не с лучшей стороны. Раньше он часто нарушал дисциплину.
"Был выселен за нарушение дисциплины. Поздно приходил, на замечания не реагировал, поздно ложился спать, он слишком эмоциональный парень. Мы говорили с его мамой и согласовали, что ему лучше будет добираться из дома, он живет недалеко", – заявили начальник общежития Ирина.
Руководство колледжа, которому принадлежит общежитие, проводит внутреннее расследование. Выясняют причины ночного визита парня.
В полиции утверждают, что студент хотел попасть в гости к любимой.
"Этот молодой человек пытался попасть в общежитие к своей девушке, из объяснений других ребят, которые были в помещении, он пытался попасть в их компанию и даже заночевать. Так как он это делал добровольно, оснований для привлечения к ответственности нет", – отмечает начальник Шевченковского райотдела полиции Львова Игорь Петрик.
Правоохранители квалифицируют дело как несчастный случай.
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