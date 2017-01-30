Во Львове студент пытался залезть в общежитие по простыням и сорвался вниз

Сегодня, 18:39

Парень упал с высоты четвертого этажа, его доставили в больницу с ушибом головного мозга

У парня ушиб головного мозга. Автор фото: Анатолий Бойко, &quot;Сегодня&quot;
У парня ушиб головного мозга. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Во Львове студент пытался залезть в общежитие по простыням и сорвался вниз.

Как сообщает пресс-служба полиции области, инцидент произошел сегодня около трех часов ночи на улице Химической.

"Полицейские установили, что потерпевший упал с общежития одного из львовских колледжей, который расположен на улице Химической. Им оказался 20-летний студент четвертого курса. Как предварительно установили правоохранители, парень поднимался по простыням, между третьим и четвертым этажом не удержался и упал. Студента в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", – отмечает правоохранители.

У парня диагностировали ушиб головного мозга.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Напомним, в декабре прошлого года в Винницкой области с крыши здания тульчинского лицея выпал ученик. Подросток из окна комнаты вылез на крышу пристройки и, поскользнувшись, упал. С разрывом селезенки и многочисленными ушибами он был госпитализирован в больницу.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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