Парень упал с высоты четвертого этажа, его доставили в больницу с ушибом головного мозга

Во Львове студент пытался залезть в общежитие по простыням и сорвался вниз.

Как сообщает пресс-служба полиции области, инцидент произошел сегодня около трех часов ночи на улице Химической.

"Полицейские установили, что потерпевший упал с общежития одного из львовских колледжей, который расположен на улице Химической. Им оказался 20-летний студент четвертого курса. Как предварительно установили правоохранители, парень поднимался по простыням, между третьим и четвертым этажом не удержался и упал. Студента в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", – отмечает правоохранители.

У парня диагностировали ушиб головного мозга.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Напомним, в декабре прошлого года в Винницкой области с крыши здания тульчинского лицея выпал ученик. Подросток из окна комнаты вылез на крышу пристройки и, поскользнувшись, упал. С разрывом селезенки и многочисленными ушибами он был госпитализирован в больницу.