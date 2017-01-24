Во Львове студент выбросился из окна: парня отчислили из университета

Юношу с переломами обоих ног бригада "скорой" доставила в больницу

Во Львове 18-летний парень, узнав об отчислении из университета, выбросился из окна четвертого этажа. ЧП в квартире, которую он снимал с товарищами.

"23 января медики сообщили в полицию, что бригада "скорой" доставила в травмпункт юношу, который упал из окна многоэтажки. У пострадавшего диагностированы переломы обеих ног", – сообщает львовская полиция.

По данному факту открыто уголовное производство (доведение до самоубийства). Виновным грозит ограничение свободы или тюремный срок до трех лет. В полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в августе прошлого года в Ивано-Франковске 17-летняя девушка повесилась на дереве.