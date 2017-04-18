Во Львове водитель за рулем "Лады" въехал в витрину магазина
В результате ДТП пострадал охранник торгового заведения
На месте аварии. Фото: Варта-1
На месте аварии. Фото: Варта-1
На месте аварии. Фото: Варта-1
На месте аварии. Фото: Варта-1
Во Львове молодой парень за рулем "Лады" въехал в витрину магазина. Вследствие ДТП за медицинской помощью обратился охранник торгового заведения.
"ДТП произошло сегодня, 18 апреля, в 11.20 на улице Базарной . Установлено, что 37-летняя владелица автомобиля "ВАЗ 11183", намереваясь продать свой автомобиль, встретилась с потенциальными покупателями – молодым человеком и его матерью", – сообщает львовская полиция.
Неизвестный сел за руль, не справился с управлением и въехал в витрину магазина. После аварии покупатель вместе с матерью скрылись.
Правоохранители устанавливают личность водителя и его местонахождение. По данному факту открыто уголовное производство.
Напомним, в Ровенской области легковушка влетела под колеса фуры.
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