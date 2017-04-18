Во Львове водитель за рулем "Лады" въехал в витрину магазина

Сегодня, 17:20

В результате ДТП пострадал охранник торгового заведения


На месте аварии. Фото: Варта-1

На месте аварии. Фото: Варта-1

На месте аварии. Фото: Варта-1

На месте аварии. Фото: Варта-1

Во Львове молодой парень за рулем "Лады" въехал в витрину магазина. Вследствие ДТП за медицинской помощью обратился охранник торгового заведения.

"ДТП произошло сегодня, 18 апреля, в 11.20 на улице Базарной . Установлено, что 37-летняя владелица автомобиля "ВАЗ 11183", намереваясь продать свой автомобиль, встретилась с потенциальными покупателями – молодым человеком и его матерью", – сообщает львовская полиция.

Неизвестный сел за руль, не справился с управлением и въехал в витрину магазина. После аварии покупатель  вместе с матерью скрылись.

Правоохранители устанавливают личность водителя и его местонахождение. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, в Ровенской области легковушка влетела под колеса фуры.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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