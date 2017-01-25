Во Львове адвокат собирал взятки судьям (фото)

Сегодня, 11:32

Мужчина требовал 1 200 долларов за  помощь в закрытии "дела" по совершению ДТП и вождению в пьяном виде

Во Львове на взятке поймали адвоката, который требовал 1200 долларов за помощь в закрытии уголовного производства. Часть этой суммы предназначалась судьям, рассматривающим административные дела.

"Во время следственно-оперативных мероприятий было установлено, что адвокат, в рамках рассмотрения протоколов, составленных за совершение ДТП и управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, требует деньги за закрытие производств", – сообщает львовская полиция.

Ранее защитник прав граждан занимал должность помощника судьи. Задержали адвоката недалеко от одного из райсудов Львова.

Напомним, недавно на взятке поймали чиновника Черновицкого горсовета, который требовал от частного предпринимателя 5 тыс. гривен.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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