Во Львове женщина погибла в пылающей многоэтажке
Загорелась квартира на последнем этаже девятиэтажного жилого дома; спасатели эвакуировали из здания 18 человек
Во Львове на пожаре погибла женщина.
Сегодня ночью на проспекте Красной Калины загорелся девятиэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба ГСЧС области.
Спасатели эвакуировали из здания 18 человек. На месте ЧП нашли тело женщины. Кроме того, мужчина 1962 года рождения отравился продуктами горения. От госпитализации он отказался.
Фото: ГСЧС
"Огнем уничтожены кухня, коридоры, комнату, вещи домашнего обихода на площади 30 кв. м, повреждены стены и потолок комнаты на площади 20 кв. м", – рассказали в ГСЧС.
Пожар тушили 24 спасателя. Причина ЧП устанавливается.
Фото: ГСЧС
Напомним, в апреле в Одессе из-за пожара погибла женщина.
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