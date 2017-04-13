Во Львове женщина погибла в пылающей многоэтажке

Сегодня, 18:23

Загорелась квартира на последнем этаже девятиэтажного жилого дома; спасатели эвакуировали из здания 18 человек


Во Львове на пожаре погибла женщина.

Сегодня ночью на проспекте Красной Калины загорелся девятиэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Спасатели эвакуировали из здания 18 человек. На месте ЧП нашли тело женщины. Кроме того, мужчина 1962 года рождения отравился продуктами горения. От госпитализации он отказался.

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Фото: ГСЧС

"Огнем уничтожены кухня, коридоры, комнату, вещи домашнего обихода на площади 30 кв. м, повреждены стены и потолок комнаты на площади 20 кв. м", – рассказали в ГСЧС.  

Пожар тушили 24 спасателя. Причина ЧП устанавливается.

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Фото: ГСЧС

Напомним, в апреле в Одессе из-за пожара погибла женщина
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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