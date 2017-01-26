Во Львове копы спасли самоубийцу (видео)
32-летнюю даму, которая готовилась прыгнуть с моста, вовремя заметили патрульные полицейские
Во Львове патрульные спасли от самоубийства женщину, которая готовилась прыгнуть с моста.
"Вчера, около одиннадцати вечера, патрульные заметили женщину, которая пыталась прыгнуть с моста на улице Княгини Ольги. Гражданка уже перебросила обе ноги за перила, и готовилась прыгнуть вниз", – сообщает патрульная полиция Львова.
Инспекторы успели вытащить женщину. Она плакала, и долго не могла ничего объяснить. Как оказалось, 10 лет назад она уже пыталась покончить с собой. На место происшествия вызвали скорую помощь. Женщину доставили в больницу.
Напомним, недавно в Ивано-Франковске 17-летняя девушка повесилась на дереве.
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