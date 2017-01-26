Во Львове копы спасли самоубийцу (видео)

Вчера, 19:16

32-летнюю даму, которая готовилась прыгнуть с моста, вовремя заметили патрульные полицейские  

Женщина решила броситься с моста. Фото: novosti-saratova.ru
Женщина решила броситься с моста. Фото: novosti-saratova.ru

Во Львове патрульные спасли от самоубийства женщину, которая готовилась прыгнуть с моста.

"Вчера, около одиннадцати вечера, патрульные заметили женщину, которая пыталась прыгнуть с моста на улице Княгини Ольги. Гражданка уже перебросила обе ноги за перила, и готовилась прыгнуть вниз", – сообщает патрульная полиция Львова.

Инспекторы успели вытащить женщину. Она плакала, и долго не могла ничего объяснить. Как оказалось, 10 лет назад она уже пыталась покончить с собой. На место происшествия вызвали скорую помощь. Женщину доставили в больницу.

Напомним, недавно в Ивано-Франковске 17-летняя девушка повесилась на дереве.
видео, Львов, полиция, суицид

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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