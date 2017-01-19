Во Львовской области автобус насмерть сбил молодого парня

В результате полученных травм 26-летний житель Городоцкого района скончался на месте

В Городоцком районе, на международной трассе Львов-Шегини произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб молодой человек.

"Авария произошла 18 января недалеко от железнодорожной станции. 36-летний водитель автобуса совершил наезд на пешехода", – сообщает львовская полиция.

В результате полученных травм 26-летний парень скончался на месте происшествия. Открыто уголовное производство. Виновнику аварии грозит лишение свободы от трех до восьми лет. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, на днях во Львовской области водитель иномарки "Фиат Добло" переехал 56-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.