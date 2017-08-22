Во Львовской области двое человек оказались в реанимации с ботулизмом
Медики пока не дают никаких прогнозов, ведь сыворотку от смертельно опасной инфекции им ввели только на четвертый день болезни
Двое жителей Львовской области попали в реанимацию с диагнозом "ботулизм". Медики пока не дают никаких прогнозов, ведь сыворотку от смертельно опасной инфекции им ввели только на четвертый день болезни.
С начала года ботулизмом заболели около сотни украинцев. Девятерых спасти не удалось – в большинстве случаев именно из-за отсутствия сыворотки.
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