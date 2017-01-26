Во Львовской области мужчины с битами разгромили кафе

Неизвестные избили работницу бара и разломали в развлекательном заведении всю мебель

В городе Новый Калинов, Самборского района, двое неизвестных с бейсбольными битами разгромили кафе и избили 45-летнюю работницу этого заведения.

"Злоумышленниками оказались двое 28-летних местных жителей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хулиганы нанесли заявителю телесные повреждения и битами разбили мебель в баре. По предварительным оценкам, материальный ущерб составил более 5 000 гривен", – сообщает львовская полиция.

Открыто уголовное производство, виновным грозит ограничение свободы или тюрьма на срок до четырех лет.

Напомним, недавно в Ровенской области полиция задержала банду из пяти человек, которые прославилась серией дерзких разбойных нападений.