Во Львовской области хулиганы прострелили парню ногу

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет

В Пустомытовское отделение полиции обратилась 36-летняя жительница одного из сел района и сообщила, что в лесопосадке недалеко от железнодорожной станции, неизвестные серьезно поиздевались над ее 18-летним племянником.

Сначала хулиганы применили газовый баллончик, а затем из оружия дважды выстрелили юноше в ногу. Пострадавший был госпитализирован с проникающими ранениями голени и правого бедра.

"Установлено, что к правонарушению причастны трое злоумышленников, один из которых – 19-летний львовянин. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия", – сообщает львовская полиция.

По факту открыто уголовное производство. Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, недавно в Ровно 47-летний мужчина, находясь в здании областной прокуратуры, во время допроса ударил женщину-прокурора.