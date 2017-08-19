Во Львовской области хулиганы прострелили парню ногу

Вчера, 17:02

Злоумышленникам грозит  лишение  свободы на срок от трех до семи лет

Хулиганы стреляли из неизвестного оружия. Фото: AFP
Хулиганы стреляли из неизвестного оружия. Фото: AFP

В Пустомытовское отделение полиции обратилась 36-летняя жительница одного из сел района и  сообщила, что в лесопосадке недалеко от железнодорожной станции, неизвестные серьезно поиздевались над ее 18-летним племянником.

Сначала хулиганы применили газовый баллончик, а затем из  оружия  дважды выстрелили юноше в ногу. Пострадавший был госпитализирован с проникающими ранениями голени и правого бедра.

"Установлено, что к правонарушению причастны трое злоумышленников, один из которых – 19-летний львовянин. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия", – сообщает львовская полиция.

По факту открыто уголовное производство. Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, недавно в Ровно 47-летний мужчина, находясь в здании областной прокуратуры, во время допроса ударил женщину-прокурора.
Львов, полиция, стрельба, хулиганы

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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