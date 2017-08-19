Во Львовской области хулиганы прострелили парню ногу
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет
В Пустомытовское отделение полиции обратилась 36-летняя жительница одного из сел района и сообщила, что в лесопосадке недалеко от железнодорожной станции, неизвестные серьезно поиздевались над ее 18-летним племянником.
Сначала хулиганы применили газовый баллончик, а затем из оружия дважды выстрелили юноше в ногу. Пострадавший был госпитализирован с проникающими ранениями голени и правого бедра.
"Установлено, что к правонарушению причастны трое злоумышленников, один из которых – 19-летний львовянин. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия", – сообщает львовская полиция.
По факту открыто уголовное производство. Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, недавно в Ровно 47-летний мужчина, находясь в здании областной прокуратуры, во время допроса ударил женщину-прокурора.
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