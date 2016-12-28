Во Львовской области иномарка переехала двух пенсионерок
Водитель не заметил пожилых женщин, которые двигались по обочине дороги
В городе Стрый водитель "Мицубиси Паджеро" сбил двух женщин, которые двигались по обочине дороги. В результате аварии обе пенсионерки скончались на месте происшествия.
"Водитель автомобиля "Мицубиси Паджеро", 60-летний житель села Заплатын, совершил наезд на двух местных жительниц в возрасте 75 и 85 лет", – сообщает львовская полиция.
По словам водителя, пешеходов он не заметил. Открыто уголовное производство – виновнику аварии грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.
Напомним, недавно на Закарпатье пьяный священник на автомобиле "Ауди" сбил трех женщин-пешеходов. От полученных травм они погибли.
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