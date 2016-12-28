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Во Львовской области иномарка переехала двух пенсионерок http://www.segodnya.ua/img/article/7839/23_main.1482927922.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/23_tn.1482927922.jpg Запад Водитель не заметил пожилых женщин, которые двигались по обочине дороги

Во Львовской области иномарка переехала двух пенсионерок

Сегодня, 14:35

Водитель не заметил пожилых женщин, которые двигались по обочине дороги

Две пенсионерки погибли на дороге. Фото: kyrtag.kg
Две пенсионерки погибли на дороге. Фото: kyrtag.kg

В городе Стрый водитель "Мицубиси Паджеро" сбил двух женщин, которые двигались по обочине дороги. В результате аварии обе пенсионерки скончались на месте происшествия.

"Водитель автомобиля "Мицубиси Паджеро", 60-летний житель села Заплатын, совершил наезд на двух местных жительниц в возрасте 75 и 85 лет", – сообщает львовская полиция.

По словам водителя, пешеходов он не заметил. Открыто уголовное производство – виновнику аварии грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.

Напомним, недавно  на Закарпатье пьяный священник на автомобиле "Ауди" сбил трех женщин-пешеходов. От полученных травм они погибли.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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