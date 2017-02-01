Во Львовской области легковушку разнесло после столкновения с поездом "Хюндай" (фото)
37-летний водитель хотел проскочить ж/д переезд раньше поезда
От машины ничего не осталось. Фото: lv.npu.gov.ua, варта-1
От машины ничего не осталось. Фото: lv.npu.gov.ua, варта-1
От машины ничего не осталось. Фото: lv.npu.gov.ua, варта-1
От машины ничего не осталось. Фото: lv.npu.gov.ua, варта-1
В городе Судовая Вишня водитель автомобиля "Фолькваген" совершил ДТП на железнодорожном переезде. Мужчина, пытаясь проскочить раньше поезда, объехал закрытый шлагбаум и столкнулся со скоростным поездом "Хюндай".
"37-летний житель г. Новояворовск за рулем иномарки совершил столкновение со скорым поездом "Львов – Перемышль". Обошлось без жертв, водитель автомобиля госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы. Его состояние – удовлетворительное", – сообщает департамент гражданкой защиты ЛОГА.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, недавно во Львове у железной дороги погибла молодая девушка.
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