Во Львовской области легковушку разнесло после столкновения с поездом "Хюндай" (фото)

В городе Судовая Вишня водитель автомобиля "Фолькваген" совершил ДТП на железнодорожном переезде. Мужчина, пытаясь проскочить раньше поезда, объехал закрытый шлагбаум и столкнулся со скоростным поездом "Хюндай".

"37-летний житель г. Новояворовск за рулем иномарки совершил столкновение со скорым поездом "Львов – Перемышль". Обошлось без жертв, водитель автомобиля госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы. Его состояние – удовлетворительное", – сообщает департамент гражданкой защиты ЛОГА.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно во Львове у железной дороги погибла молодая девушка.