Во Львовской области легковушку разнесло после столкновения с поездом "Хюндай" (фото)

Сегодня, 18:15

37-летний водитель  хотел проскочить ж/д переезд  раньше поезда


От машины ничего не осталось. Фото: lv.npu.gov.ua, варта-1

От машины ничего не осталось. Фото: lv.npu.gov.ua, варта-1

От машины ничего не осталось. Фото: lv.npu.gov.ua, варта-1

От машины ничего не осталось. Фото: lv.npu.gov.ua, варта-1

В городе Судовая Вишня водитель автомобиля "Фолькваген" совершил ДТП на железнодорожном переезде. Мужчина, пытаясь проскочить раньше поезда, объехал закрытый шлагбаум и столкнулся со скоростным поездом  "Хюндай".

"37-летний житель г. Новояворовск за рулем иномарки совершил столкновение со скорым поездом "Львов – Перемышль". Обошлось без жертв, водитель автомобиля госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы. Его состояние – удовлетворительное", – сообщает департамент гражданкой защиты ЛОГА.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно во Львове у железной дороги погибла молодая девушка.
ДТП, фото, водитель, Львов, шлагбаум, хюндай

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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