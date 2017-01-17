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Во Львовской области легковушка врезалась в автобус с пассажирами http://www.segodnya.ua/img/article/7890/71_main.1484664494.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/71_tn.1484664494.jpg Запад Водитель-виновник получил получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

Во Львовской области легковушка врезалась в автобус с пассажирами

Сегодня, 19:53

Водитель-виновник получил получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

Две легковушки и автобус стали участниками ДТП. Фото: ar.volyn.ua
Две легковушки и автобус стали участниками ДТП. Фото: ar.volyn.ua

В райцентре Сокаль произошло двойное ДТП. Автомобиль "Таврия" не разминулся с пассажирским автобусом, а затем врезался в легковушку, что стояла на обочине.

"ДТП произошло на  перекрестке. Водитель  "Таврии" столкнулся с рейсовым автобусом "Шаолинь" сообщением Сокаль-Зубков, и с автомобилем "Дэу Сенс", – сообщает львовская полиция.

В результате аварии водитель "Таврии" получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лба. Водитель и пассажиры автобуса, а также водитель "Дэу" телесных повреждений не получили.

По этому факту в полиции открыли  уголовное производство.

Напомним, недавно в результате ДТП с участием маршрутного автобуса Львов – Романив было госпитализировано 13 человек
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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