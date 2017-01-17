Во Львовской области легковушка врезалась в автобус с пассажирами
Водитель-виновник получил получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга
В райцентре Сокаль произошло двойное ДТП. Автомобиль "Таврия" не разминулся с пассажирским автобусом, а затем врезался в легковушку, что стояла на обочине.
"ДТП произошло на перекрестке. Водитель "Таврии" столкнулся с рейсовым автобусом "Шаолинь" сообщением Сокаль-Зубков, и с автомобилем "Дэу Сенс", – сообщает львовская полиция.
В результате аварии водитель "Таврии" получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лба. Водитель и пассажиры автобуса, а также водитель "Дэу" телесных повреждений не получили.
По этому факту в полиции открыли уголовное производство.
Напомним, недавно в результате ДТП с участием маршрутного автобуса Львов – Романив было госпитализировано 13 человек
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