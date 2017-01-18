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Во Львовской области молодой парень насмерть сбил пешехода http://www.segodnya.ua/img/article/7895/45_main.1484756910.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/45_tn.1484756910.jpg Запад Погибший переходил дорогу в неустановленном месте, 21-летнему водителю грозит  от трех до восьми лет тюрьмы

Во Львовской области молодой парень насмерть сбил пешехода

Сегодня, 18:31

Погибший переходил дорогу в неустановленном месте, 21-летнему водителю грозит  от трех до восьми лет тюрьмы

Автомобиль сбил пешехода. Фото: kazanfirst.ru
Автомобиль сбил пешехода. Фото: kazanfirst.ru

Во Львовской области водитель иномарки "Фиат Добло" переехал  56-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщают в  департаменте гражданской защиты ЛОГА.

"ДТП произошло 17 января в Николаевском районе, на трассе Песочная – Схидныця. 21-летний водитель – житель одного из сел Мостиского района - двигаясь в сторону Дрогобыча, сбил 56-летнего мужчину. От полученных травм житель села Криница скончался на месте", – добавляют в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать причиной ДТП, не обнаружены. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Тело погибшего доставлено в морг Николаевской ЦРБ.

Открыто уголовное производство, 21-летнему водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на днях на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.
авария, ДТП, водитель, Львов, полицейские

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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