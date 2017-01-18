Во Львовской области молодой парень насмерть сбил пешехода

Погибший переходил дорогу в неустановленном месте, 21-летнему водителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы

Во Львовской области водитель иномарки "Фиат Добло" переехал 56-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщают в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

"ДТП произошло 17 января в Николаевском районе, на трассе Песочная – Схидныця. 21-летний водитель – житель одного из сел Мостиского района - двигаясь в сторону Дрогобыча, сбил 56-летнего мужчину. От полученных травм житель села Криница скончался на месте", – добавляют в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать причиной ДТП, не обнаружены. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Тело погибшего доставлено в морг Николаевской ЦРБ.

Открыто уголовное производство, 21-летнему водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на днях на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.