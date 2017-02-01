Во Львовской области женщина погибла, упав в колодец

Сегодня, 17:36

71-летняя пенсионерка, сорвавшись вниз, скончалась  до прибытия  спасателей на место происшествия

Женщина погибла в колодце. Фото: ГСЧС
Женщина погибла в колодце. Фото: ГСЧС

В селе Братковичи Городоцкого района во дворе частного хозяйства  в колодец упала пожилая женщина. О несчастном случае спасателям оперативно заявил сын пенсионерки,  спасти бабушку не удалось.

"Спасатели с помощью шанцевого инструмента провели работы по разборке козырька колодца. Затем с помощью штурмовой лестницы и веревки  тело женщины подняли  на поверхность", – сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте работали полицейские и медики, которые  констатировали смерть.

Напомним, недавно во Львове во время пожара в огне погиб пожилой мужчина
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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