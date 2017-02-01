Во Львовской области женщина погибла, упав в колодец
71-летняя пенсионерка, сорвавшись вниз, скончалась до прибытия спасателей на место происшествия
В селе Братковичи Городоцкого района во дворе частного хозяйства в колодец упала пожилая женщина. О несчастном случае спасателям оперативно заявил сын пенсионерки, спасти бабушку не удалось.
"Спасатели с помощью шанцевого инструмента провели работы по разборке козырька колодца. Затем с помощью штурмовой лестницы и веревки тело женщины подняли на поверхность", – сообщает пресс-служба ГСЧС.
На месте работали полицейские и медики, которые констатировали смерть.
Напомним, недавно во Львове во время пожара в огне погиб пожилой мужчина
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