Во Львовской области женщина погибла, упав в колодец

71-летняя пенсионерка, сорвавшись вниз, скончалась до прибытия спасателей на место происшествия

В селе Братковичи Городоцкого района во дворе частного хозяйства в колодец упала пожилая женщина. О несчастном случае спасателям оперативно заявил сын пенсионерки, спасти бабушку не удалось.

"Спасатели с помощью шанцевого инструмента провели работы по разборке козырька колодца. Затем с помощью штурмовой лестницы и веревки тело женщины подняли на поверхность", – сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте работали полицейские и медики, которые констатировали смерть.

Напомним, недавно во Львове во время пожара в огне погиб пожилой мужчина