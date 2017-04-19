Во Львовской области на фреске в храме прихожане узнали Путина

Шестиметровую фреску восемь художников писали почти шесть месяцев, а героями Страшного суда стали прототипы известних людей

В Червонограде Львовской области на стене одного из храмов появилась необычная роспись на тему Страшного суда. Среди персонажей прихожане узнали президента России.

Шестиметровую фреску восемь художников писали почти шесть месяцев. Герои Страшного суда – прототипы известних людей. Теперь на них приезжают смотреть со всей страны.

Справа на фреске изображен рай, в нем – казаки и участники военной операции на Донбассе. Слева изображен ад, в котором – генералы, пьяницы и политики. Но больше всего внимание прихожан привлекает один персонаж – посетители храма отмечают, что один из тех, кто изображен на фреске, похож на Владимира Путина.

Идея изобразить современный страшный суд принадлежит настоятелю храма отцу Михаилу Нискогузу.

Храмовой казне фреска обошлась более чем в 200 тыс грн. Отец Михаил уверят, что Путина рисовать не собирались.

При этом религиеведы ничего удивительного в схожести героя фрески и российского президента не видят, и отмечают, что еще в старину на иконах Страшного суда художники изображали реальных людей.