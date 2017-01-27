Во Львовской области на тропинке нашли мертвого мужчину
По предварительной версии, житель Жовкивского района скончался от переохлаждения
Во одном из сел Львовской области на тропинке местные жители обнаружили тело 60-летнего односельчанина.
"Тело мужчины обнаружили в селе Вязов, без признаков насильственной смерти. Предварительная причина происшествия – переохлаждение", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
Тело погибшего доставлено в морг. В полиции расследуют детали гибели.
Напомним, недавно во Львове на трамвайной остановке нашли мертвого мужчину.
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