Во Львовской области на тропинке нашли мертвого мужчину

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По предварительной версии, житель Жовкивского района скончался от переохлаждения

Во одном из сел Львовской области на тропинке местные жители обнаружили тело 60-летнего односельчанина.

"Тело мужчины обнаружили в селе Вязов, без признаков насильственной смерти. Предварительная причина происшествия – переохлаждение", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Тело погибшего доставлено в морг. В полиции расследуют детали гибели.

Напомним, недавно во Львове на трамвайной остановке нашли мертвого мужчину.