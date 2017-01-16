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Во Львовской области нашли мертвым молодого мужчину http://www.segodnya.ua/img/article/7886/39_main.1484568105.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/39_tn.1484568105.jpg Запад Тело 29-летнего жителя Николаевского  местные жители обнаружили в  заброшенном здании

Во Львовской области нашли мертвым молодого мужчину

Сегодня, 18:44

Тело 29-летнего жителя Николаевского  местные жители обнаружили в  заброшенном здании

От холода за 1,5 месяца в области умерли около 20 человек. Фото: 24doctor.info
От холода за 1,5 месяца в области умерли около 20 человек. Фото: 24doctor.info

Во Львовской области банальное переохлаждение в очередной раз стало причиной смерти молодого человека.

"15 января в 15.25 в селе Берездовцы местные жители в заброшенном здании обнаружили тело односельчанина, 1987 года рождения", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Погибшего доставили в морг Николаевской ЦРБ. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Все версии трагедии проверяют в полиции.

Напомним, во Львовской области с начала зимнего периода, стартовавшего 1 декабря 2016 года, от переохлаждения и обморожений умерли около двух десятков человек, а более 60 пациентов лечились в медучреждениях.
Львов, тело, обморожение, переохлаждение, местные жители

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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