Во Львовской области нашли мертвым молодого мужчину

Во Львовской области банальное переохлаждение в очередной раз стало причиной смерти молодого человека.

"15 января в 15.25 в селе Берездовцы местные жители в заброшенном здании обнаружили тело односельчанина, 1987 года рождения", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Погибшего доставили в морг Николаевской ЦРБ. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Все версии трагедии проверяют в полиции.

Напомним, во Львовской области с начала зимнего периода, стартовавшего 1 декабря 2016 года, от переохлаждения и обморожений умерли около двух десятков человек, а более 60 пациентов лечились в медучреждениях.