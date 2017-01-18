В Львовской области задержали торговца оружием и наркотиками

У мужчины обнаружили автомат Калашникова, более 200 патронов и боевую гранату

В городе Червоноград Львовской области задержали местного жителя, который хранил при себе целый арсенал оружия и боеприпасов.

"При осмотре автомобиля сотрудники спецслужбы обнаружили автомат Калашникова, более двухсот патронов и семь магазинов к нему, боевую гранату РГД с запалом", – сообщает пресс-служба СБУ.

Также у злоумышленника изъяли два больших пакета с марихуаной. Ранее он был судим за разбой и вымогательство. Открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют происхождение опасной находки.

Напомним, недавно во Львове на крупной взятке задержали помощника-консультанта народного депутата. Мужчина требовал 140 тыс. гривен за лоббирование интересов коммерческих структур.