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В Львовской области задержали торговца оружием и наркотиками http://www.segodnya.ua/img/article/7894/5_main.1484740861.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/5_tn.1484740861.jpg Запад У мужчины обнаружили автомат Калашникова, более 200 патронов и боевую гранату

В Львовской области задержали торговца оружием и наркотиками

Сегодня, 02:16

У мужчины обнаружили автомат Калашникова, более 200 патронов и боевую гранату

На месте задержания. Фото: ssu.gov.ua
На месте задержания. Фото: ssu.gov.ua

В городе Червоноград Львовской области задержали местного жителя, который хранил  при себе целый арсенал оружия и боеприпасов.

"При осмотре автомобиля сотрудники спецслужбы обнаружили автомат Калашникова, более двухсот патронов и семь магазинов к нему, боевую гранату РГД с запалом", – сообщает пресс-служба СБУ.

Также у злоумышленника изъяли два больших пакета с марихуаной. Ранее он был судим  за разбой и вымогательство. Открыто уголовное производство. Правоохранители выясняют происхождение опасной находки.

Напомним, недавно во Львове на крупной взятке задержали помощника-консультанта народного депутата. Мужчина требовал 140 тыс. гривен за лоббирование интересов коммерческих структур.
Львов, правоохранители, автомат, уголовное производство

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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