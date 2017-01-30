Во Львовской области пьяные дети подожгли школу
Двое братьев хотели похитить классный журнал и облили дверь классной комнаты воспламеняющимся веществом
В райцентре Турка местные школьники устроили в школе пожар, чтобы выкрасть из класса журнал с оценками.
"В полицию 29 января в 22.45 поступило сообщение от местных пожарных, что в помещении местной школы горит межэтажное перекрытие. На месте работала следственно-оперативная группа", – сообщает львовская полиция.
Как оказалось, причиной возгорания стал поджог. К нему оказались причастны два брата в возрасте 13 и 14 лет – ученики этой школы, которые живут одном из сел Турковского района.
Будучи в состоянии алкогольного опьянения, они проникли в здание школы, облили входную дверь в класс горючим веществом и подожгли. Кроме этого, ребята повредили входную дверь в кабинет завуча. По словам школьников, они хотели похитить классный журнал.
По этому факту возбуждено уголовное производство. Родители хулиганов также будут привлечены к административной ответственности. Проводится досудебное расследование.
Напомним, недавно во Львовской области дотла сгорел музей УПА. По всей вероятности, "крыивку" посреди леса подожгли неизвестные.
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