Во Львовской области пьяные дети подожгли школу

В райцентре Турка местные школьники устроили в школе пожар, чтобы выкрасть из класса журнал с оценками.

"В полицию 29 января в 22.45 поступило сообщение от местных пожарных, что в помещении местной школы горит межэтажное перекрытие. На месте работала следственно-оперативная группа", – сообщает львовская полиция.

Как оказалось, причиной возгорания стал поджог. К нему оказались причастны два брата в возрасте 13 и 14 лет – ученики этой школы, которые живут одном из сел Турковского района.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, они проникли в здание школы, облили входную дверь в класс горючим веществом и подожгли. Кроме этого, ребята повредили входную дверь в кабинет завуча. По словам школьников, они хотели похитить классный журнал.

По этому факту возбуждено уголовное производство. Родители хулиганов также будут привлечены к административной ответственности. Проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно во Львовской области дотла сгорел музей УПА. По всей вероятности, "крыивку" посреди леса подожгли неизвестные.