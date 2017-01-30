Во Львовской области пьяные дети подожгли школу

Сегодня, 02:16

Двое братьев хотели похитить классный журнал и облили дверь классной комнаты  воспламеняющимся веществом

Школьнки устроили в школе пожар. Фото: tumentoday.ru
Школьнки устроили в школе пожар. Фото: tumentoday.ru

В райцентре Турка местные школьники устроили в школе пожар, чтобы выкрасть из класса журнал с оценками.

"В полицию 29 января в 22.45 поступило сообщение от местных пожарных, что в помещении местной школы горит межэтажное перекрытие. На месте работала следственно-оперативная группа", – сообщает львовская полиция.

Как оказалось, причиной возгорания стал поджог. К нему оказались причастны два брата в возрасте 13 и 14 лет – ученики этой школы, которые живут одном из сел Турковского района.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, они  проникли в здание школы, облили входную дверь в класс горючим веществом и подожгли. Кроме этого, ребята  повредили входную дверь в кабинет завуча. По словам школьников, они хотели похитить классный журнал.

По этому факту возбуждено уголовное производство. Родители хулиганов также будут привлечены к административной ответственности. Проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно во Львовской области дотла сгорел музей УПА. По всей вероятности, "крыивку" посреди леса подожгли неизвестные.
поджог, дети, школа, Львов

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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