В Львовской области ребенок подавился конфетой

В момент гибели двухлетний мальчик вместе с бабушкой гостил у родственников и играл с детьми

В Львовской области двухлетний малыш на глазах у родственников подавился карамельной конфетой, что сразу привело к смертельному исходу.

"В полицию поступило сообщение от фельдшера, что до приезда скорой умер мальчик. Предварительный диагноз: удушение конфетой", – сообщает львовская полиция.

Как оказалось, ребенок вместе с бабушкой – 48-летней жительницей одного из сел Бугского района, гостил у родственников. 17 января, около 16.45, играя в комнате с детьми, малыш задохнулся, отправив в рот карамельку.

По этому факту открыто уголовное производство. Полицейские устанавливают обстоятельства смерти ребенка, назначен ряд экспертиз.

Напомним, недавно в Хмельницкой области 2-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматического пистолета.