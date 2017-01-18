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В Львовской области ребенок подавился конфетой http://www.segodnya.ua/img/article/7893/41_main.1484734492.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/41_tn.1484734492.jpg Запад В момент гибели двухлетний мальчик вместе с бабушкой гостил у родственников и играл с детьми   

В Львовской области ребенок подавился конфетой

Сегодня, 12:14

В момент гибели двухлетний мальчик вместе с бабушкой гостил у родственников и играл с детьми   

Карамелька стала причиной смерти малыша. Фото: irecommend.ru
Карамелька стала причиной смерти малыша. Фото: irecommend.ru

В Львовской области двухлетний малыш на глазах у родственников подавился карамельной конфетой, что сразу привело к смертельному исходу.

"В полицию поступило сообщение от фельдшера, что до приезда скорой умер мальчик. Предварительный диагноз: удушение конфетой", – сообщает львовская полиция.

Как оказалось, ребенок вместе с бабушкой – 48-летней жительницей одного из сел Бугского района, гостил у родственников. 17 января, около 16.45, играя в комнате с детьми, малыш задохнулся, отправив в рот карамельку. 

По этому факту открыто уголовное производство. Полицейские устанавливают обстоятельства смерти ребенка, назначен ряд экспертиз.

Напомним, недавно в Хмельницкой области 2-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматического пистолета.
ребенок, полиция, мальчик, диагноз

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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