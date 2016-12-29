Во Львовской области спасли раненую туристку из Израиля

Женщина повредила ногу на горнолыжной трассе, еще одна пострадавшая получила травму носа

В районе курортного городка Славск на одной из горнолыжных трасс двое туристов получили травмы во время катания на лыжах.

"27 декабря на лыжной трассе Тростян и Высокий Верх ТК "Захар Беркут" была оказана помощь двум женщинам. Одна из травмированных лыжниц получила повреждения носа, спасатели с помощью снегохода спустили женщину с горы и передали медикам",- сообщает пресс-служба ГСЧС.

Вторая пострадавшая – 44-летння туристка из Израиля – получила травму ноги. Спасатели помогли женщине спуститься со склона горы и передали ее медикам.

Напомним, недавно во время прохождения туристического маршрута в районе г. Пип Иван Раховского района потеряли ориентир и заблудились трое туристов.