Во Львовской области столкнулись грузовик и легковушка: погибла иностранка

Сегодня, 11:01

Машины столкнулись лоб в лоб, когда водитель грузовика выехал на встречную полосу   

В аварии погибла женщина. Фото: zhitomir.today
В аварии погибла женщина. Фото: zhitomir.today

Смертельное ДТП, в котором погибла 53-летняя женщина, произошло на международной трассе Львов-Краковец.

"Возле села Терновица Яворовского района 24-летний водитель грузовика "Вольво" с прицепом выехал на полосу встречного движения, где допустил  лобовое столкновение с  легковым автомобилем  "Рено", – сообщает львовская полиция.

На момент аварии в "Рено" находились четыре человека. Одна из них – 53-летняя гражданка Республики Польша, от полученных травм скончалась на месте. Еще одна пострадавшая – 29-летняя жительница Прикарпатья, госпитализирована в травматологическое отделение Новояворовской больницы.

Двое мужчин – водитель и пассажир легковушки, после медицинского осмотра опущены домой. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, недавно в Ровенской области микроавтобус с паломниками перевернулся на глазах у полицейских:  семь пострадавших.
ДТП, водитель, Львов, пассажир

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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