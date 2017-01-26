Во Львовской области столкнулись грузовик и легковушка: погибла иностранка
Машины столкнулись лоб в лоб, когда водитель грузовика выехал на встречную полосу
Смертельное ДТП, в котором погибла 53-летняя женщина, произошло на международной трассе Львов-Краковец.
"Возле села Терновица Яворовского района 24-летний водитель грузовика "Вольво" с прицепом выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Рено", – сообщает львовская полиция.
На момент аварии в "Рено" находились четыре человека. Одна из них – 53-летняя гражданка Республики Польша, от полученных травм скончалась на месте. Еще одна пострадавшая – 29-летняя жительница Прикарпатья, госпитализирована в травматологическое отделение Новояворовской больницы.
Двое мужчин – водитель и пассажир легковушки, после медицинского осмотра опущены домой. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
Напомним, недавно в Ровенской области микроавтобус с паломниками перевернулся на глазах у полицейских: семь пострадавших.
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