Во Львовской области сын до смерти забил свою мать

На теле погибшей также обнаружили черепно-мозговую травму, десятки множество ссадин и кровоподтеков, перелом руки и бедренной кости

В райцентре Самбор 62-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил свою мать.

"15 января в полицию заявил 38-летний местный житель, что умерла его 86-летняя бабушка, которая временно проживала в городе Самбор. Следственно-оперативная группа обнаружила на теле умершей многочисленные травмы", – сообщает львовская полиция.

Злоумышленником оказался сын убитой – 62-летний житель Самбора. Накануне между ним и его матерью разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина схватил металлическую трубу и жестоко избил женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Эксперты обнаружила на теле погибшей закрытую черепно-мозговую травму с внутренними кровоизлияниями, множественные ссадины и кровоподтеки на теле, перелом левой бедренной кости, тридцать переломов ребер с двух сторон, перелом щитовидной кости, перелом левой руки.

По этому факту возбуждено уголовное производство. Виновному грозит от семи до десяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Напомним, на днях в Ровенской области сын до смерти избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после "драки".