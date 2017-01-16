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Во Львовской области сын до смерти забил свою мать http://www.segodnya.ua/img/article/7886/56_main.1484570436.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/56_tn.1484570436.jpg Запад На теле погибшей также обнаружили черепно-мозговую травму, десятки  множество ссадин и кровоподтеков, перелом  руки и бедренной кости 

Во Львовской области сын до смерти забил свою мать

Сегодня, 19:51

На теле погибшей также обнаружили черепно-мозговую травму, десятки  множество ссадин и кровоподтеков, перелом  руки и бедренной кости 

Женщина умерла от руки сына. Фото: pixabay.com
Женщина умерла от руки сына. Фото: pixabay.com

В райцентре Самбор 62-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил свою мать.

"15 января в полицию заявил 38-летний местный житель, что умерла его 86-летняя бабушка, которая временно проживала в городе Самбор. Следственно-оперативная группа обнаружила на теле умершей многочисленные травмы", – сообщает львовская полиция.

Злоумышленником оказался сын убитой – 62-летний житель Самбора. Накануне между ним и его матерью разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина схватил металлическую трубу и жестоко избил женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Эксперты обнаружила на теле погибшей закрытую черепно-мозговую травму с внутренними кровоизлияниями, множественные ссадины и кровоподтеки на теле, перелом левой бедренной кости, тридцать переломов ребер с двух сторон, перелом щитовидной кости, перелом левой руки.

По этому факту возбуждено уголовное производство. Виновному грозит от семи до десяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Напомним, на днях в Ровенской области сын до смерти избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после "драки".
Львов, полиция, сын, бабушка, перелом

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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