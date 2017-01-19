Во Львовской области два человека погибли в огне

Тела на месте пожара в деревянном жилом доме обнаружили спасатели ГСЧС

В райцентре Сокаль Львовской области во время пожара в деревянном одноэтажном доме погибли два человека.

"Сообщение о пожаре в трехквартирном жилом доме поступило 18 января в 23.51. Пожарные в считанные минуты прибыли на место происшествия и оперативно приступили к ликвидации возгорания", – сообщают в ГСЧС.

На месте пожара обнаружили двух погибших пенсионеров. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода.

Пожар был полностью ликвидирован через 2,5 часа после сигнала. На ликвидации огня, в условиях плотного задымления, работали восемь пожарных. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, на днях во Львове, в одном из одноэтажных домов во время пожара погиб 75-летний мужчина.