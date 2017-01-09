Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
Во Львовской области взрывом разнесло дом http://www.segodnya.ua/img/article/7865/42_main.1483963049.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/42_tn.1483963049.jpg Запад ЧП произошло из-за утечки газа, хозяйка дома осталась жива

Во Львовской области взрывом разнесло дом

Сегодня, 20:00

ЧП произошло из-за утечки газа, хозяйка дома осталась жива

От взрыва разрушился дом
От взрыва разрушился дом

В одном из сел Львовской области из-за утечки газа в частном доме произошел мощный взрыв.

"Восьмого января поступило сообщение, что в 05.30 в селе Станимир Перемышлянского района произошел взрыв. В результате были повреждены стена,  окна,  двери и деревянное перекрытие. Также разрушена пристройка к жилому дому", – сообщают в ГСЧС.

Травмированных и погибших нет. 81-летняя пенсионерка, которой принадлежит жилище, не пострадала.

Напомним, недавно во Львове в жилом доме произошел взрыв. В квартире было обнаружено тело мужчины.
взрыв, Львов, дом, ЧП, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области взрывом разнесло дом ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Мужчина бросился под "Хюндай". Фото: zn.ua

Во Львове мужчина бросился под колеса скоростного поезда

Сегодня, 13:20

Пострадавший выжил, но медики диагностировали у него "травматическую  ампутацию левой голени"  

Запад

На месте аварии. Фото: соцсети

Во Львове иномарка на скорости влетела в столб: трое пострадавших

Сегодня, 12:25

Водитель и один из пассажиров получили сильные повреждения головы

Запад

От холода гибнут люди. Фото: ru.delfi.lt

Во Львовской области лютые морозы убили двух человек

Сегодня, 11:56

Сначала года на территории области в результате переохлаждения в больницы попали  14 человек

Одесса

В огне погибли двое мужчин. Фото: ГСЧС

Боец, который погиб от взрыва в Одессе, был иностранцем

Сегодня, 08:17

В полиции не исключают, что причиной взрыва могла стать взрывчатка

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.