Во Львовской области взрывом разнесло дом
ЧП произошло из-за утечки газа, хозяйка дома осталась жива
В одном из сел Львовской области из-за утечки газа в частном доме произошел мощный взрыв.
"Восьмого января поступило сообщение, что в 05.30 в селе Станимир Перемышлянского района произошел взрыв. В результате были повреждены стена, окна, двери и деревянное перекрытие. Также разрушена пристройка к жилому дому", – сообщают в ГСЧС.
Травмированных и погибших нет. 81-летняя пенсионерка, которой принадлежит жилище, не пострадала.
Напомним, недавно во Львове в жилом доме произошел взрыв. В квартире было обнаружено тело мужчины.
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