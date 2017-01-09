Во Львовской области взрывом разнесло дом

В одном из сел Львовской области из-за утечки газа в частном доме произошел мощный взрыв.

"Восьмого января поступило сообщение, что в 05.30 в селе Станимир Перемышлянского района произошел взрыв. В результате были повреждены стена, окна, двери и деревянное перекрытие. Также разрушена пристройка к жилому дому", – сообщают в ГСЧС.

Травмированных и погибших нет. 81-летняя пенсионерка, которой принадлежит жилище, не пострадала.

Напомним, недавно во Львове в жилом доме произошел взрыв. В квартире было обнаружено тело мужчины.