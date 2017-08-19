Во Львовской области возросло количество отравившихся на сельской свадьбе

Вчера, 14:00

В больницах региона  проходят лечение восемь взрослых и ребенок

Среди пострадавших - маленькая девочка. Фото: tvc.ru
Среди пострадавших - маленькая девочка. Фото: tvc.ru

Во Львовской области после празднования свадьбы в больницы с симптомами острого гастроэнтероколита попали восемь взрослых и один ребенок. Об этом сообщает   центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Все пациенты 12 августа были на свадьбе в кафе "Немо" в с. Ясеновцы Золочевского района. Состояние больных – средней тяжести с тенденцией к улучшению", – информирует департамент гражданской защиты ЛОГА.

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В общей сложности в инфекционном отделении Золочевской ЦРБ проходит лечение семь человек, в их числе – один ребенок, а в инфекционном отделении Перемышлянской ЦРБ – двое взрослых.

Напомним, недавно в детском лагере "Белый орел", что во Львовской области, отравились дети.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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