Во Львовской области юношу убило током во время рыбалки

Вчера, 13:14

На берегу реки Западный Буг парень случайно задел провода электросети подсаком с металлической ручкой

Парень погиб от удара током. Фото: pixabay.com
Парень погиб от удара током. Фото: pixabay.com

Во Львовской области поход на рыбалку закончился для юноши смертью.

Предварительно установлено, что 19-летний парень погиб от  поражения электротоком. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Несчастный случай произошел вчера, в Каменка-Бугском районе, на берегу реки Западный Буг.

"Правоохранители выяснили, что погибший – 19-летний местный житель. Предварительно установлено, что во время рыбалки юноша случайно задел провода электросети подсаком с металлической ручкой, в результате чего был поражен током. Мужчины, которые рыбачили неподалеку, пытались оказать пострадавшему первую помощь, однако он скончался до приезда "скорой"", – рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Тело погибшего направлено на экспертное исследование.

Напомним, в феврале во время рыбалки на Днестровском лимане в Одесской области провалились под лед и утонули три рыбака.

 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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