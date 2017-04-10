Во Львовской области юношу убило током во время рыбалки
На берегу реки Западный Буг парень случайно задел провода электросети подсаком с металлической ручкой
Во Львовской области поход на рыбалку закончился для юноши смертью.
Предварительно установлено, что 19-летний парень погиб от поражения электротоком. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Несчастный случай произошел вчера, в Каменка-Бугском районе, на берегу реки Западный Буг.
"Правоохранители выяснили, что погибший – 19-летний местный житель. Предварительно установлено, что во время рыбалки юноша случайно задел провода электросети подсаком с металлической ручкой, в результате чего был поражен током. Мужчины, которые рыбачили неподалеку, пытались оказать пострадавшему первую помощь, однако он скончался до приезда "скорой"", – рассказали в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Тело погибшего направлено на экспертное исследование.
Напомним, в феврале во время рыбалки на Днестровском лимане в Одесской области провалились под лед и утонули три рыбака.
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