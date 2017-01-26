Во Львовской ОГА сообщили о начале вывоза из города мусора

Вчера, 22:23

Убрано более 35% переполненных площадок ТБО

Убрано более 35% переполненных площадок ТБО, фото Львовская Облгосадминистрация
Убрано более 35% переполненных площадок ТБО, фото Львовская Облгосадминистрация

По состоянию на 19:00 четверга во Львове убрано 137 контейнерных площадок твердых бытовых отходов, что составляет 35% от общего количества засоренных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, передает телеканал "112 Украина".

Городской мусор принимают областные полигоны ТБО, с которыми достигнуты официальные договоренности.

"Еще сегодня утром были перегружены 386 контейнерных площадок, на которых накоплено 1420 т твердых бытовых отходов. И только за один день мы очистили от мусора более трети из них", – рассказал директор департамента развития и эксплуатации ЖКХ ОГА Назарий Романчук. 

По словам чиновника, работа по вывозу ТБО не прекратится и ночью, и будет продолжаться до полного очищения Львова от мусора.

Вчера стало известно, что мусор из Львова в семидневный срок планируют вывезти на полигоны области. Также вчера в городе протестовали местные жители, перекрывая дороги с требованием решения "мусорной проблемы".

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что ситуация с мусором во Львове сложная, более 20% контейнерных площадок переполнены. В связи с этим премьер-министр Владимир Гройсман поручил председателю Львовской областной государственной администрации Олегу Синютке провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и найти решение по обеспечению утилизации мусора.
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