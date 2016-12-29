ФОТОФАКТ. Во Владимире-Волынском на дороге появилась огромная воронка

В городе Владимир-Волынский, на выезде с улицы Виленской на Привокзальную, провалилась дорога.

В огромной яме могут уместиться несколько человек, хотя асфальт, судя по всему, положили не так давно. Об этом сообщает пользователь Facebook Василий Игнатюк.

Напомним, недавно во Львове на улице Черемшины,1, которая проходит от ул. Лычаковской до Ботанического сада Львовского университета, провалилась дорога, и образовалась огромная дыра.