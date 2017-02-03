Потоп на Закарпатье: разрушены два дома, а ледовые глыбы уничтожают взрывчаткой (фото)

Сегодня, 14:56

Заторы из льда, образовавшиеся в горных реках, достигают нескольких километров

Легкое потепление и сильные дожди спровоцировали на Закарпатье таяние снега и сход лавин в высокогорных районах.

"Утром, 3 февраля в Раховском районе сошел селевой поток, который перекрыл трассу "Мукачево – Рогатин". Ночью в том же районе сошли три снежные лавины, которые  перекрыли дорогу. К утру пятницы снежные заторы были расчищены, а движение авто – восстановлено" – сообщает губернатор Закарпатья Геннадий Москаль на собственном сайте.

В ночь на пятницу, по словам Москаля, в реке Тиса начался ледоход. В отдельных местах высота льдин достигала 3 – 4 метров. В районе Рахова  уровень воды повысился незначительно. Угрозы паводка пока нет.

В то же время, в селе Бронька Иршавского района из-за  ледового затора вышла из берегов река и подтопила несколько жилых домов. Два дома не выдержали водного напора и обрушились.

"Еще до начала  подъема воды хозяева были эвакуированы на лодках, поэтому никто не пострадал. Еще несколько домов на берегах реки подтоплены, но не разрушены, хозяев также эвакуировали", – добавляет глава ОГА Закарпатья.

Кроме того, в Броньке подтоплен детский сад, который пришлось закрыть. 

Самая напряженная ситуация с ледоходом сложилась в долине реки Белая Тиса. В селах Выдричка, Розтоки и Богдан образовались несколько ледовых заторов с огромным количеством глыб.

Возле села Дилове ледовый затор достиг двух километров в длину. Спасатели уже направили в Раховский район бригады пиротехников для того, чтобы взорвать лед и освободить русла рек.

С самого утра пиротехники работают в Тячевском, Иршавском и Свалявском районах.Там, из-за ледовых заторов также возникла угроза выхода рек из берегов.

Напомним, вчера на Закарпатье в первой половине дня с гор сошло шесть снежных лавин.
вода, Закарпатье, дома, пиротехники, заторы, Геннадий Москаль

Вы сейчас просматриваете новость "Потоп на Закарпатье: разрушены два дома, а ледовые глыбы уничтожают взрывчаткой (фото)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

В стране потеплеет. Фото: AFP

Синоптики предупреждают украинцев об изменении погоды и оползнях

Вчера, 12:10

Страну накроет мокрый снег, уже с третьего февраля ожидается потепление 

Запад

На Закарпатье поймали пограничника, который прятал взятки в туалете

Вчера, 19:09

Военнослужащий собирал "черную кассу" за перемещение транспорта  с различными товарами без лишних проверок

Запад

На Закарпатье - большая вода. Фото: zk.dsns.gov.ua

На Закарпатье талая вода разлилась по дворам, жилым домам и дорогам

Сегодня, 11:08

Ледовый затор образовался на реке Боржава, а в Свалявском районе потоп возник из-за мусора в сливных стоках и канавах

Запад

На Закарпатье в отеле поселились 60 котов

Сегодня, 11:38

Всех животных осматривает ветеринар - делает необходимые прививки и стерилизует

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования