Потоп на Закарпатье: разрушены два дома, а ледовые глыбы уничтожают взрывчаткой (фото)

Легкое потепление и сильные дожди спровоцировали на Закарпатье таяние снега и сход лавин в высокогорных районах.

"Утром, 3 февраля в Раховском районе сошел селевой поток, который перекрыл трассу "Мукачево – Рогатин". Ночью в том же районе сошли три снежные лавины, которые перекрыли дорогу. К утру пятницы снежные заторы были расчищены, а движение авто – восстановлено" – сообщает губернатор Закарпатья Геннадий Москаль на собственном сайте.

В ночь на пятницу, по словам Москаля, в реке Тиса начался ледоход. В отдельных местах высота льдин достигала 3 – 4 метров. В районе Рахова уровень воды повысился незначительно. Угрозы паводка пока нет.

В то же время, в селе Бронька Иршавского района из-за ледового затора вышла из берегов река и подтопила несколько жилых домов. Два дома не выдержали водного напора и обрушились.

"Еще до начала подъема воды хозяева были эвакуированы на лодках, поэтому никто не пострадал. Еще несколько домов на берегах реки подтоплены, но не разрушены, хозяев также эвакуировали", – добавляет глава ОГА Закарпатья.

Кроме того, в Броньке подтоплен детский сад, который пришлось закрыть.

Самая напряженная ситуация с ледоходом сложилась в долине реки Белая Тиса. В селах Выдричка, Розтоки и Богдан образовались несколько ледовых заторов с огромным количеством глыб.

Возле села Дилове ледовый затор достиг двух километров в длину. Спасатели уже направили в Раховский район бригады пиротехников для того, чтобы взорвать лед и освободить русла рек.

С самого утра пиротехники работают в Тячевском, Иршавском и Свалявском районах.Там, из-за ледовых заторов также возникла угроза выхода рек из берегов.

Напомним, вчера на Закарпатье в первой половине дня с гор сошло шесть снежных лавин.