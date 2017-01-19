В Тернопольской области уничтожают свиней

В Тернопольской области обнаружили африканскую чуму, от которой гибнут свиньи. За последние четыре дня в селе Залужье погибло более 10 домашних животных.

"Первое тревожное сообщение поступило еще 16 января от одного из жителей частного хозяйства. Труп животного осмотрели специалисты. Именно они подтвердили, что животное умерло от африканской чумы свиней", – сообщает тернопольская полиция.

С 19 января, согласно решению специальной комиссии, на территории 3-километровой зоны от очага заболевания объявлен карантин. На въездах и выездах будут установлены блокпосты с дежурными работниками полиции, ГСЧС и ветспециалистами.

Кроме того, планируется провести дезинфекцию всего транспорта, а также обработать спецрастворами сельские хозяйства. Для утилизации животных по хозяйствам будут ходить рабочие группы, и изымать свиней. Места их уничтожения также определены.

Сегодня в зоне особой опасности находится около ста двадцати голов животных. Срок действия карантина – 40 дней от уничтожения последней свиньи. Все потери людям должно компенсировать государство.

Напомним, в Луганской области вводится карантин, вызванный вспышкой заболевания африканской чумой свиней в хозяйстве одного из местных жителей.