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Возле Львова на годовщину дня рождения Бандеры сгорел "музей-крыивка" УПА (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/77_main.1483433348.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/77_tn.1483433348.jpg Запад Музей находится в лесу, и, по всей вероятности, его умышленно подожгли неизвестные

Возле Львова на годовщину дня рождения Бандеры сгорел "музей-крыивка" УПА (фото)

Сегодня, 10:54

Музей находится в лесу, и, по всей вероятности, его умышленно подожгли неизвестные

Во Львовской области дотла сгорел музей УПА. По всей вероятности, "крыивку" посреди леса подожгли неизвестные.

"В ночь на 2 января  в лесу села Басивка Пустомытовского района в помещении "Музея-крыивки подпольной типографии УПА", что является филиалом Щирецкого музея памяти жертв Сталинских репрессий, возник пожар. Погибших и травмированных нет", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Помещение музея находится в земле, стены и покрытия отделаны деревянным брусом. Огнем уничтожено музей и экспонаты на общей площади 120 кв. м.

Пожар ликвидировали примерно через час подручными средствами. Причины происшествия выясняют в полиции.

Сами работники музея на своей странице в Facebook заявляют, что музей сожгли умышленно.

Напомним, первого января в Киеве проходило  традиционное ежегодное факельное шествие, приуроченное к 108 годовщине со дня рождения Степана Бандеры
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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