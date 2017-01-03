Возле Львова на годовщину дня рождения Бандеры сгорел "музей-крыивка" УПА (фото)

Музей находится в лесу, и, по всей вероятности, его умышленно подожгли неизвестные

Во Львовской области дотла сгорел музей УПА. По всей вероятности, "крыивку" посреди леса подожгли неизвестные.

"В ночь на 2 января в лесу села Басивка Пустомытовского района в помещении "Музея-крыивки подпольной типографии УПА", что является филиалом Щирецкого музея памяти жертв Сталинских репрессий, возник пожар. Погибших и травмированных нет", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Помещение музея находится в земле, стены и покрытия отделаны деревянным брусом. Огнем уничтожено музей и экспонаты на общей площади 120 кв. м.

Пожар ликвидировали примерно через час подручными средствами. Причины происшествия выясняют в полиции.

Сами работники музея на своей странице в Facebook заявляют, что музей сожгли умышленно.

Напомним, первого января в Киеве проходило традиционное ежегодное факельное шествие, приуроченное к 108 годовщине со дня рождения Степана Бандеры