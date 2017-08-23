Возле Львова водитель иномарки насмерть сбил мужчину

Сегодня, 10:50

53-летний житель Пустомытовского района переходил дорогу вне пешеходного перехода

 

Жертвой ДТП стал пешеход. Фото: gazeta.ru
Жертвой ДТП стал пешеход. Фото: gazeta.ru

Возле Львова под колеса иномарки попал пешеход. Смертельное ДТП произошло 22 августа в 23.44 на объездной дороге, в районе села Зымна Вода.

"Водитель автомобиля Аudi А4, 22-летний львовянин, вне пешеходного перехода совершил наезд на 53-летнего жителя одного из сел Пустомытовского района", – сообщает львовская полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, недавно в Ровенской области произошло  ДТП, в котором погибли пять человек.
ДТП, водитель, Львов, иномарка

Вы сейчас просматриваете новость "Возле Львова водитель иномарки насмерть сбил мужчину". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Антон Геращенко. Фото: Facebook

Скандальное ДТП подо Львовом: бизнесмен Дыминский вылетел в Швейцарию

Вчера, 21:44

В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос

Запад

На месте аварии. Фото: Нацполиция

Появилось видео с места резонансного ДТП подо Львовом

21 Августа, 17:43

Пользователи соцсетей считают, что мужчина в белой рубашке и синих джинсах –  Петр Дыминский

Запад

Смертельное ДТП возле Львова с участием авто владельца "Карпат": все подробности

21 Августа, 16:11

С погибшей прощались всем селом, а Петр Дыминский в день похорон посетил  футбольный матч

Запад

Смертельная авария. Фото: portal.lviv.ua

Брат погибшей в скандальном ДТП возле Львова: арестованный водитель неизлечимо болен

Вчера, 13:02

Наталья Трила, ставшая жертвой страшной аварии, к 30 годам сделала успешную карьеру и вскоре планировала сыграть свадьбу

Происшествия и криминал

Страшное ДТП на мокрой трассе: двое погибших, пассажирка вылетела через лобовое стекло

Вчера, 18:26

Легковой автомобиль Hyundai Elantra столкнулся с грузовиком DAF 

Невероятное

Ролик набрал больше четырех тысяч "лайков". Фото: кадр из видео

"Боже, как это нелепо": водитель фуры с желтой краской попал в аварию (видео)

Вчера, 17:01

Водитель жив, но вид у него не очень

Происшествия

Под Киевом произошло смертельное ДТП: водитель на "Жигулях" снес столб и погиб

Вчера, 11:39

Мужчина потерял управление перед пешеходным переходом  

Происшествия

В Киеве тягач переехал женщину, ей могут ампутировать руку и ногу

21 Августа, 17:42

Водитель не заметил пешехода на переходе и продолжил путь  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования