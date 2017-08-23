Возле Львова водитель иномарки насмерть сбил мужчину
53-летний житель Пустомытовского района переходил дорогу вне пешеходного перехода
Возле Львова под колеса иномарки попал пешеход. Смертельное ДТП произошло 22 августа в 23.44 на объездной дороге, в районе села Зымна Вода.
"Водитель автомобиля Аudi А4, 22-летний львовянин, вне пешеходного перехода совершил наезд на 53-летнего жителя одного из сел Пустомытовского района", – сообщает львовская полиция.
В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, недавно в Ровенской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек.
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