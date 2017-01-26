Все подробности визита Гройсмана в Хмельницкую область (видео)

Премьер Владимир Гройсман побывал на 3 и 4 энергоблоках, которые долгое время стоят недостроенными

Газовая независимость. Уже через три года Украина должна отказаться от импортного газа. Голубое топливо, необходимое для потребностей украинцев, будем добывать сами. Амбициозными планами поделился премьер Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

Владимир Гройсман побывал на 3 и 4 энергоблоках, которые долгое время стоят недостроенными.

"Чрезвычайно дорогостоящая инвестиция, но сейчас нам надо думать, из каких источников мы будем финансировать достройку", – объяснил премьер Гройсман.

Третий энергоблок готов на 70%. Четвертый – на 30.Деньги на завершение строительства и запуск премьер пообещал найти. В планах правительства – экспорт электроэнергии.

На запуск двух энергоблоков ХАЭС необходимо более трех с половиной миллионов евро. Как только деньги найдут и правительство даст отмашку – строительство, которое стояло целых пять лет – возобновят.

"Необходимо выполнить дообследованные существующих зданий, сооружений и конструкций. Ведь с предыдущего обследования прошло больше пять лет", – говорит Николай Панащенко, генеральный директор Хмельницкой АЭС.

Чем мощнее – тем больше денег. Потому новая задача правительства – продавать избыток электроэнергии за границу. А для промышленных предприятий – снизить тарифы. К апрелю – минимум на пять процентов. К тому же утвердят новую схему подключения предприятий.

"В любом уголке не сможет чиновник, работник облэнерго, выставлять цену на собственное размышление для подключения к киловатт-электроэнергии", – заверил премьер.

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