Высоко в Карпатах сгорели домики для туристов (фото,видео)

Сегодня, 19:24

Ликвидация пожара осложнялась плохими подъездными дорогами  и отсутствием воды


На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На полоныне Драгобрат, что в Раховском районе, произошел мощный пожар, в котором сгорели два деревянных 2-этажных домика для туристов.

Сообщение о пожаре спасатели получили утром. Ликвидация пламени осложнялась плохими подъездными дорогами и отсутствием источников воды. Из-за этого пожарным, с помощью специальной мотопомпы, пришлось брать воду из частных колодцев.

Через четыре с половиной часа после сигнала  спасателям удалось полностью ликвидировать пожар.

Окончательная причина и ущерб устанавливаются. На месте работали 14 пожарных. Во время ЧП никто не пострадал.

Напомним, недавно во Львове в одном из одноэтажных домов во время пожара погиб 75-летний мужчина.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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