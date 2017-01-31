Высоко в Карпатах сгорели домики для туристов (фото,видео)
Ликвидация пожара осложнялась плохими подъездными дорогами и отсутствием воды
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На полоныне Драгобрат, что в Раховском районе, произошел мощный пожар, в котором сгорели два деревянных 2-этажных домика для туристов.
Сообщение о пожаре спасатели получили утром. Ликвидация пламени осложнялась плохими подъездными дорогами и отсутствием источников воды. Из-за этого пожарным, с помощью специальной мотопомпы, пришлось брать воду из частных колодцев.
Через четыре с половиной часа после сигнала спасателям удалось полностью ликвидировать пожар.
Окончательная причина и ущерб устанавливаются. На месте работали 14 пожарных. Во время ЧП никто не пострадал.
Напомним, недавно во Львове в одном из одноэтажных домов во время пожара погиб 75-летний мужчина.
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